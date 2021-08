Uomini e Donne, Gemma Galgani torna con un nuovo look – FOTO

Le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne sono cominciate e Gemma Galgani si è presentata con un nuovo look: i fan sono esterrefatti

I rumors erano già nell’aria, ma con l’inizio delle registrazioni sono diventati realtà: Gemma Galgani scenderà nello studio di Uomini e Donne con un nuovo look. Già negli anni passati, la dama torinese del Trono Over è ricorsa ad interventi chirurgici suscitando la disapprovazione dell’opinionista Tina Cepollari, quest’anno ha fatto bis.

Il seno rifatto, dunque, non è soltanto una voce di corridoio: la Galgani è ricorsa nuovamente alla chirurgia estetica per migliorarsi. Quale sarà stata la reazione della Cepollari?

Uomini e Donne, non solo Gemma Galgani: tutte le novità di quest’anno

A breve il dating show più amato d’Italia, Uomini e Donne, riprenderà con la consueta programmazione del primo pomeriggio su Canale 5. Le riprese delle future puntate che andranno in onda sono già iniziate e grazie a queste ci sono già piccoli spoiler in giro per il web. Tina Cepollari, Gianni Sperti e Gemma Galgani che sembravano essere in partenza sono ancora nel programma di Maria De Filippi.

Quest’anno il trono classico sarà calcato da tre fortunati, Roberta (21 anni), Joele (26 anni) e Matteo (24 anni) ognuno di loro con un passato molto particolare e con tanta voglia di mettersi in gioco negli studi del dating show di Maria De Filippi.