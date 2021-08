Uomini e Donne, coppia arriva al capolinea: “Realizzi e dici basta” – FOTO

E’ arrivato al capolinea l’amore tra due ex partecipanti di Uomini e Donne. Su Instagram spuntano fuori le accuse

E’ giunto al capolinea l’amore tra due ex concorrenti di Uomini e Donne. Parliamo di Luca Cenerelli e Elisabetta Simone che in questi mesi sembravano essere molto affiatati e in sintonia, ma qualcosa nell’ultimo periodo non sarà andato nel verso giusto. E’ stata proprio la Simone, attraverso le Insta Stories, a far trapelare la rottura con Cenerelli.

L’ex dama infatti ha pubblicato un lungo post dove si legge: “Una persona quado ama.. ama senza se e senza ma“. La fine della loro storia era ormai nell’aria da qualche settimana ma la conferma è arrivata solo adesso. Elisabetta e Luca nell’ultimo periodo, infatti, non sono apparsi più insieme sui social.

Elisabetta Simone e Luca Cenerelli: amore arrivato al capolinea per la coppia nata a Uomini e Donne

La fine della loro relazione era ormai nell’aria, ma solo ora la Simone ha deciso di prendere l’iniziativa confermando i rumors. Nel lungo sfogo pubblicato nelle Insta Stories dall’ex dama del programma ideato e condotto da Maria De Filippi si legge: “Quando ti accorgi che l’altra persona è concentrata sulla propria vita perfetta, all’interno di essa nessuno può entrarci perché occupa da sola già tutto lo spazio”.

Parole che lasciano trapelare la rottura definitiva. Evidentemente per la Simone non c’era abbastanza spazio nella cita di Cenerelli. “Ci sono donne che ci mettono tutte le energie, l’anima e tutto il cuore. Sono abituate a lottare perché la vita non sempre è stata generosa e lottano, per quell’amore forte, vanno contro tutto e tutti, perché ci credono”. Ma per Elisabetta è arrivata il momento di non crederci più ed ha deciso di dire “Basta!”.