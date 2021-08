Royal Family, la tremenda gaffe di Meghan Markle: scoppia la polemica. La duchessa del Sussex è di nuovo nell’occhio del ciclone

Una delle grandi differenze tra Kate Middleton e Meghan Markle è il background da cui le due provengono. La prima ha trascorso gli ultimi anni preparandosi per un ruolo reale, la seconda invece ha svolto un viaggio molto diverso. Prima di iniziare a frequentare il principe Harry nel 2016, era un’attrice di successo, come testimoniato dagli ascolti della serie tv americana Suits. Una volta parlando di se stessa al blog ‘The Tig’, la Markle si era descritta come “la classica ragazza californiana, appassionata di yoga, spiaggia e frutti esotici come l’avocado”.

Lei non sapeva praticamente nulla del principe Harry prima di incontrarlo e lo ha confermato in un’intervista post fidanzamento con il duca.

In alcune dichiarazioni recentemente riemerse, Meghan sembrava non essere molto preparata nemmeno su “Britishness“, ovvero le conoscenze sulla storia britannica.

Royal Family, la tremenda gaffe di Meghan Markle: non conosceva nulla della storia britannica

In un’intervista a Dave del 2016, a Meghan – all’epoca conosciuta solo come attrice – sono state poste diverse domande per capire cosa sapesse della storia inglese.

Quando è stato chiesto quale fosse l’animale simbolo nazionale, la futura duchessa del Sussex sembrava all’oscuro. La sua risposta fu: “Dovrei saperlo?“. Poi è scoppiata a ridere quando le è stato detto che si trattava del leone.

Nella chiacchierata dello scorso marzo nel salotto di Oprah Winfrey, ha voluto anche lanciare una frecciatina in materia ai Windsor.

“Ho scoperto con il passare dei mesi che c’erano alcune cose che non potevi fare a corte. A differenza di quello che si vede nei film, non c’è lezione su come parlare, come incrociare le gambe, come essere reali.

“Nessuno ha provveduto ad aiutarmi in questa formazione. Ho dovuto capirlo da sola con il passare del tempo”.

Nello stesso contesto del salotto di Oprah, Meghan svelò che il principe Harry le ha insegnato a fare la riverenza poco prima del suo primo incontro con la regina.

La duchessa ha detto: “L’ho imparato molto velocemente, proprio di fronte alla residenza reale, ci siamo esercitati due minuti e siamo entrati. Nonostante l’imbarazzo è andato tutto molto bene“.