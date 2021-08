Royal Family, un trasloco imminente potrebbe cambiare tante cose: il motivo

William e Kate Middleton sono pronti a lasciare la propria casa a Londra per trasferirsi a Windsor dove starebbero cercando una nuova abitazione. La decisione dei duchi di Cambridge è maturata con l’intenzione di avvicinarsi alla Regina Elisabetta, rimasta sola dopo la morte di Filippo.

Attualmente William, Kate e i loro tre figli George, Charlotte e Louis si dividono tra la casa a Londra e la casa nel Norfolk che hanno ricevuto come regalo di nozze dalla Regina Madre: Anmer Hall. Qui i duchi trascorrono molto tempo lontano dai riflettori.

La decisione di traslocare a Windsor oltre a favorire la vicinanza con Elisabetta, eviterebbe alla famiglia di effettuare enormi spostamenti tra il Norfolk e Londra per adempiere ai propri doveri reali e per consentire ai figli di frequentare la Thomas’s Battersea School. A Windsor William e Kate avrebbero la possibilità di vivere a stretto contatto con la natura senza doversi allontanare troppo da Londra.

William e Kate vicini al trasloco a Windsor: le ultime sulla Royal Family

I duchi di Cambridge assieme ai tre figli, come rivelato da una fonte al Mail on Sunday, starebbero seriamente considerando l’idea di trasferirsi a Windsor. Per loro sarebbe la soluzione perfetta per vivere a stretto contatto con la natura e non lontano dalla capitale inglese.

Difatti, William e Kate per allontanarsi dai riflettori nel weekend si spostano nella casa regalatagli da Elisabetta II, Anmer Hall. L’eventuale trasferimento dei duchi favorirebbe anche la vicinanza con la Regina e dunque la possibilità di assumere ruoli più importati nella Royal Family.