Un amatissimo conduttore Rai è prossimo all’addio. La notizia ha lasciato i telespettatori attoniti.

A partire da mercoledì 1 settembre su TV8 inizierà la quinta edizione di Guess My Age, programma che sino allo scorsa stagione era stato condotto in modo egregio da Enrico Papi. Quest’anno però, a causa dello spostamento del conduttore romano, a condurre il programma di punta di TV8 sara Max Giusti. Il conduttore, quindi, dopo aver preso il timone di diversi format Rai, sta per cambiare scuderia.

Lui stesso, in un’intervista concessa a TvBlog, ha confessato che Mamma Rai è sempre Mamma Rai: “No, non è un addio, è un arrivederci. La Rai siamo tutti noi, visto che paghiamo l’abbonamento tutti. La carriera è molto lunga”.

Rai, conduttore amatissimo verso l’addio: la confessione

Il passaggio di Max Giusti dalla Rai a Tv8 a molti è sembrato più che un salto di qualità, un passo indietro. Lui stesso nell’intervista ha spiegato le motivazioni che ci sono dietro alla scelta professionale di condurre Guess My Age. “La mia fortuna è stata entrare al momento giusto in un canale che ha un potenziale enorme e lo ha già dimostrato. Il trend è di crescita. Tv8 si può affermare e duellare con canali generalisti che hanno una storia ben più antica”.