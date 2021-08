Paralimpiadi, medaglia di bronzo per l’ex concorrente di Ballando con le Stelle!

Da Ballando con le Stelle al bronzo alle Paralimpiadi. Una storia meravigliosa quella che ha appena vissuto il campione italiano

33esima medaglia alle Paralimpiadi, bronzo nella prova di lancio del peso e gioia indescrivibile. Per Oney Tapia il sogno continua, e ora lo aspetta la gara di lancio del disco. Dopo l’argento ai giochi di Rio, dunque, nuovo exploit olimpico per l’ex concorrente di Ballando con le Stelle.

L’ex giocatore di baseball ha perso la vista nel 2011, dopo esser stato colpito da un grosso ramo alla testa. Da allora, Oney ha iniziato ad allenarsi duramente per poter praticare sport paralimpici con grande successo. Ma non solo. Nel 2017 è salito alla ribalta per aver vinto il talent show Ballando con le Stelle, in coppia con Veera Kinnunen.

Paralimpiadi, bronzo per Oney Tapia: “Non me l’aspettavo nemmeno io”

Gioia incontenibile per Oney Tapia, fresco bronzo nel lancio del peso alle Paralimpiadi di Tokyo. Il campione si è concesso ad un’intervista ai microfoni di Rai Sport subito dopo il trionfo: “Non me l’aspettavo nemmeno io. Dopo un infortunio importante, saluto tutti quelli che mi hanno curato. Questo è un regalo per loro, per le mie figlie e per il mio allenatore” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Il mio primo pensiero è stato per coloro che mi sono stati vicino in questo periodo complicato, anche dal gruppo sportivo”

“Un grazie a chi mi ha dato una mano, vi voglio bene. Tutto nella vita è possibile, basta metterci passione e amore. Venite fuori ragazzi, guardate quello che v’aspetta! Con quale canzone posso festeggiare? Uno su mille ce la fa!” ha poi concluso entusiasta il campione paralimpico.