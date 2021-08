Il protagonista in foto non è altro che un bambino, ma oggi è uno dei personaggi più amati dal pubblico. Scopriamo di chi si tratta.

Il personaggio di oggi ha compiuto le prime esperienze nella redazione de Il Mattino diventando giornalista professionista. Nel 1993 consegue la laurea in Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Il suo esordio in televisione però risale a dieci anni addietro. Infatti è entrato in Rai nel 1983 esordendo in televisione con Forte fortissimo, un programma in onda su Rai 1. Nel 1986 ha condotto il programma Italia mia al fianco di Sammy Barbot, mentre l’anno seguente ha presentato Il mondo è tuo insieme a Giulia Fossà.

Dopo varie esperienze televisive conduce dal 1989 al 1993 Mezzanotte e dintorni, programma notturno di Rai 1 in cui sottoponeva domande pungenti e molto personali a numerosi personaggi famosi. Nel 1994, invece, gli è stato affidato anche un programma il cui titolo ricalcava quello del suo programma notturno che però non ha ottenuto i risultati di share sperati e per questo è stato chiuso velocemente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Grande Fratello, morta la madre di ex concorrente: “Perdona i miei capricci”

Oggi è uno dei personaggi televisivi più amati, lo riconoscete?

È stato il responsabile della struttura Notte di Rai 1 dal 14 maggio 2013, mentre nel 2017 ha interpretato se stesso nella serie TV di Sky 1993. Nella stagione 1999-2001 è stato spesso ospite all’interno di Quelli che… il calcio. Nel 2020 è andato in pensione, ma continua a condurre i suoi programmi grazie a un contratto come collaboratore esterno. Come avrete sicuramente dedotto, il protagonista di oggi è Gigi Marzullo.