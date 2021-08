E’ morto Ed Asner, il noto attore aveva 91 anni: interpretò Papa Giovanni XXIII. Nella sua filmografia spicca anche il ruolo di Lou Grant

Un grandissimo lutto ha colpito il mondo del cinema mondiale. E’ scomparso all’età di 91 anni l’attore Ed Asner, noto per aver interpretato il giornalista televisivo immaginario Lou Grant, oltre al ruolo di Papa Giovanni XXIII.

A comunicarlo è stata la sua famiglia, che ha specificato come si sia spento pacificamente, senza soffrire.

“Le parole non possono esprimere la tristezza che proviamo. Con un bacio sulla tua testa – buonanotte papà. Ti amiamo“, il post sui social condiviso dai figli domenica sera.

Asner è nato a Kansas City, Missouri nel 1929, e ha iniziato a recitare a scuola. Il personaggio di Lou Grant, che lo rese famoso, fu presentato per la prima volta come il capo di Mary Richards al ‘The Mary Tyler Moore Show‘ negli anni ’70.

L’attore di Star Wars, Mark Hamill, che ha lavorato allo stesso show, è stato tra coloro che hanno reso omaggio ad Asner su Twitter.

“Un grande uomo. Un grande attore. Una grande vita. Grazie signor Asner. #RIP“, ha scritto la star.

L’attore comico Ben Stiller ha aggiunto: “Invio amore alla grande famiglia di Ed Asner. Una vera icona, un attore così bello, divertente e totalmente onesto. Nessuno come lui”.

LEGGI ANCHE >>> Marco Columbro, che fine ha fatto il noto volto della televisione: grande colpo di scena

LEGGI ANCHE >>> Raffaella Carrà, affronto alla regina della tv: è accaduto a Barcellona

Il personaggio di Lou Grant, l’irascibile editore dell’immaginario Los Angeles Tribune, in seguito divenne un personaggio di uno spettacolo a sé stante dal 1977 al 1982. Grazie anche a questa interpretazione Asner conquistò in carriera ben 7 Emmy Awards, i premi per la televisione americana.

Nel 2009 è diventato noto a una nuova generazione di pubblico interpretando l’anziano vedovo Carl Fredricksen nel successo animato ‘Up‘. Sul piccolo schermo si ricorda anche nelle vesti di Papa Giovanni XXIII, nella mini serie del 2002.

Il documentarista Michael Moore ha condiviso un aneddoto sul suo primo incontro con Asner, rendendogli omaggio su Twitter.

Making my 1st film, Roger & Me, I was broke so I wrote to some famous people to ask for help. Only one responded: Ed Asner. “I don’t know you, kid, but here’s 500 bucks” said the note attached to the check. “Sounds like it’ll be a great film. I was an autoworker once.” R.I.P. Ed pic.twitter.com/AuGCNlyNnC

— Michael Moore (@MMFlint) August 29, 2021