Mara Venier è stata stuzzicata dalle male lingue degli haters che ha zittito con una risposta secca.

Mara Venier è il volto della televisione italiana. La sua risata, il suo modo di condurre così coinvolgente e la sua bellezza senza tempo sono ormai parte del cuore degli italiani che non saprebbero fare a meno di lei. Purtroppo, anche dove c’è tanta bontà spunta fuori qualche fiore della zizzania che però potrebbe essere sradicato sul nascere.

Zia Mara ha avuto uno scambio di battute via social con due signore che le hanno detto di tagliarsi i capelli e di mettersi a dieta. Argomenti che hanno scaldare la conduttrice che le ha risposto per le rime, mandandole a quel paese.

Mara Venier, gli haters la stuzzicano: la sua risposta zittisce tutti

“Non sopporto più la fissa del sei vecchia, sei grassa, hai i capelli lunghi – ha spiegato Mara Venier via social-. Io onestamente non ho tanti odiatori, ma a un certo punto diventa tutto sgradevole e sa perché? Perché sono donne non troppo giovani a scrivere queste cose”.

“Se vai a vedere – prosegue la Venier, che il 19 settembre ripartirà con la conduzione di ‘Domenica In’ – sono sempre donne che hanno passato la menopausa a offendere sull’argomento. Le offese non ti arrivano dalle ragazze, che anzi adorano zia Mara. Ma io alla mia età non ho nulla da perdere”.