Grande Fratello, una coppia ci riprova? Gli indizi sono chiari

Grande Fratello, una coppia che aveva fatto sognare tutti i fan ci riprova? Gli indizi sono chiari, avvistati insieme negli ultimi giorni

La storia dei reality insegna che spesso la vicinanza tra i concorrenti si trasforma in passione e poi amore anche lontano dalle telecamere. Ci sono coppie che resistono nel tempo, altre che scoppiano poco dopo. E altre ancora che si ritrovano, come forse sta succedendo a due amatissimi protagonisti del recente passato.

Come molti ricorderanno, nella Casa del Grande Fratello 16 la storia più appassionante e passionale era stata quella tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. La ragazza poi aveva anche vinto quell’edizione del GF classico, alla fine avevano continuato a frequentarsi ma non era durata ed era anche arrivata la rottura definitiva

In seguito lui è anche andato a Uomini e Donne come tronista, ma era anche uscito dagli studi del dating show ancora da solo. Anche Martina è stata collegata in qualche modo al programma di Maria De Filippi, visto che ha frequentato due ex corteggiatori, Matteo Guidetti e Alessandro Basciano.

Grande Fratello, una coppia ci riprova? Gli ultimi avvistamenti fanno sognare

Oggi però quello appartiene solo al passato e soffia un vento nuovo. Secondo il sito specializzato Isa & Chia infatti ci sarebbe un deciso riavvicinamento da parte di Martina a Daniele. E lo dimostrerebbero nelle ultime ore alcune Storie Instagram che li mostrano insieme a Napoli.

La segnalazione di Amedeo Venza su Martina Nasoni e Daniele Dal Moro pic.twitter.com/3G66kQUAzE — disagiotv (@disagio_tv) August 29, 2021

Ne parla anche Amedeo Venza, noto esperto di gossip: “Con la loro storia hanno fatto sognare molti telespettatori. Poi la crisi e il silenzio totale. Ieri sera Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono stati avvistati insieme molto affiatati e sorridenti”, ha scritto. In realtà non c’è nessuna conferma ma tanto basta per far tornare a sognare i fan.