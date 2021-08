Calciomercato Napoli, è fatta per il rinforzo voluto da Spalletti: c’è la firma. Il tecnico partenopeo è stato accontentato da De Laurentiis

Il Napoli è tornato da Genova con tre punti davvero pesanti, al termine di una bella battaglia con la squadra di Ballardini. Spalletti può sorridere per la reazione mostrata dai suoi dopo il momentaneo pareggio del giovane Cambiaso, all’esordio in Serie A. Il tecnico toscano può godersi due vittorie nelle prime due uscite stagionali, ma sa che c’è ancora molto da migliorare. Qualcosa dovrà arrivare dal mercato e soprattutto non partire. Non solo Insigne e Koulibaly, destinati a restare per almeno un’altra stagione, ma anche seconde linee come Petagna. Il centravanti scuola Milan è stato decisivo proprio ieri con l’incornata dell’1-2. Spalletti lo vuole come primo cambio di Osimhen e lo ha fatto presente a De Laurentiis. Il proprietario del Napoli lo ha accontentato e ha deciso di fare anche uno sforzo per il centrocampo.

Calciomercato Napoli, è fatta per il rinforzo voluto da Spalletti: in arrivo Anguissa

In queste ore è in arrivo a Roma per le visite mediche Anguissa, mediano del Fulham. Il giocatore firmerà il contratto di un anno vista la formula del prestito, con un diritto di riscatto da esercitare il prossimo giugno per 10 milioni di euro. Caratteristiche simili a quelle di Bakayoko, tornato al Milan e con l’obiettivo di rimpiazzare Demme fino al rientro previsto a novembre. Caratteristiche di fisicità e corsa che mancavano al centrocampo azzurro e che completano una rosa davvero competitiva. Il club di Londra è retrocesso nella Championship al termine dello scorso anno e non poteva trattenere uno dei giocatori più brillanti della sua rosa. Dopo le esperienze all’Olympic Marsiglia e al Villarreal, il 25enne camerunense proverà a imporsi anche in Italia. Con questo colpo in extremis si chiude il mercato del Napoli, che non dovrebbe fare altre mosse da qui a domani sera.