Calciomercato Milan, clamoroso addio a sorpresa: rimane in Serie A

Calciomercato Milan, a sorpresa un giocatore potrebbe salutare i rossoneri ma rimanere in Serie A. Affare in chiusura

Ultimi due giorni intensissimi di calciomercato per il Milan. La squadra allenata da Stefano Pioli ha già convinto nelle prime due uscite di campionato, portando a casa 6 punti e due ottime prestazioni sia in fase difensiva che in attacco. C’è però bisogno degli ultimi colpi, per poter puntare ai massimi traguardi sia in Italia che in Europa.

Dal punto di vista delle entrate, manca solo l’ufficialità per Bakayoko e – stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio – anche Yacine Adli del Bordeaux si prepara a firmare il nuovo contratto con i rossoneri. Movimenti anche in uscita però, con un giocatore in particolare che è pronto a trasferirsi in un altro club di Serie A.

Calciomercato Milan, Castillejo verso la Sampdoria: i dettagli dell’affare

Samu Castillejo sembra essere pronto a salutare il Milan. Una sessione di calciomercato durante la quale si è discusso spesso anche del suo futuro, principalmente in Spagna. Dopo che sia Getafe che Real Sociedad non sono riuscite a trovare l’intesa definitiva con i rossoneri, c’è ora una squadra di Serie A pronta a chiudere per lui: la Sampdoria. A riferirlo Gianluca Di Marzio, secondo cui si starebbe lavorando ad un prestito.

Difficile capire se verranno inseriti anche eventuali diritti od obblighi di riscatto legati a particolari obiettivi. Se ne riparlerà sicuramente nelle prossime ore, con le lancette del mercato estivo che ormai si avvicinano al gong finale.