Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Ronaldo: super colpo finale

La Juventus studia un colpo per chiudere il calciomercato. I bianconeri sono alla caccia del top player per sostituire degnamente Cristiano Ronaldo.

L’inizio di campionato della Juventus ha spaventato i tifosi, con un solo punto nelle prime due partite e la richiesta alla dirigenza di uno sforzo sul calciomercato. Ad un avvio traumatico si è aggiunto l’improvviso addio di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato la squadra di Massimiliano Allegri per tornare a vestire la maglia del Manchester United. Adesso però i bianconeri hanno solamente 48 ore per chiudere un colpo in grado di sostituire il campione portoghese.

Il ds Cherubini sembrerebbe aver chiuso per il ritorno di Moise Kean dall’Everton. Ma l’attaccante della Nazionale Italiana non sembrerebbe l’unico pronto a riabbracciare la Serie A. Infatti la dirigenza della Vecchia Signora sarebbe intenzionata a trattare con il Paris Saint-Germain per il ritorno di Mauro Icardi. Andiamo quindi a vedere la trattativa per l’attaccante argentino e la possibile alternativa.

Calciomercato Juventus, si prova il colpo Mauro Icardi: l’alternativa è un campione d’Europa

Il principale indiziato a sostituire Cristiano Ronaldo è Mauro Icardi. L’ex attaccante dell’Inter sembrerebbe essere ai margini del progetto tecnico del Paris Saint-Germain. Infatti Maurizio Pochettino lo vede solamente come un rimpiazzo e per questo motivo l’argentino potrebbe fare rientro in Italia già al termine di questa sessione di mercato. La Juventus è piombata sul calciatore al momento della cessione di CR7, tornato al Manchester United.

In caso di trattativa fallita con il colosso francese, il direttore sportivo Cherubini potrebbe virare su Giacomo Raspadori, giovane stella del Sassuolo. Laureatosi campione d’Europa con la Nazionale lo scorso Luglio, l’attaccante neroverde ha già andato in rete nella gara d’esordio di Serie A. Adesso per Raspadori il futuro potrebbe essere bianconero, dove potrebbe trovare l’ex compagno Manuel Locatelli. Sono quindi ore decisive per il mercato bianconero, con la dirigenza pronta ad accontentare i tifosi.