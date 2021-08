Calciomercato Juventus: Allegri aspetta i rinforzi, tre nomi bollenti

Calciomercato Juventus: Allegri aspetta i rinforzi almeno un un pio di reparti da puntellare, ci sono tre nomi bollenti in ballo

La Juventus e Miralem Pjanic sono un po’ come Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Si sono amati molto, hanno deciso di separarsi, ma poi il richiamo dei sentimenti è troppo forte per rimanere separati. Un affare che conviene ad entrambi anche se per motivi diversi e la giornata di oggi sarà decisiva per capire se il bosniaco tornerà a Torino.

Le amichevoli prestagionali e le prime uscite in campionato hanno certificato quello che sembrava chiaro da tempo. In mezzo manca almeno un pezzo, una testa pensante che detti i tempi alla mediana juventina. Non potendo clonare Pirlo, l’unica soluzione è ripensare a Pjanic, che avrebbe anche un vantaggio notevole. Il Barcellona pur di farlo fuori, si accollerà almeno metà del ricco ingaggio (8 milioni con i bonus).

Ma il piano della Continassa è quello di far fuori almeno un elemento della rosa come McKennie o Ramsey (anche qui per motivi diversi) in modo la liberare spazio salariale. L’alternativa a Pjanic è Axel Witsel, bocciato nelle ultime ore da Fabio Capello che lo reputa a 32 anni e con una carriera lunga alle spalle ormai in fase calante.

Calciomercato Juventus: attacco, non solo Kean. Attesi altri segnali da Parigi

Non solo centrocampisti però per Allegri, perché il ritorno di Moise Kean potrebbe essere la prima tessera di un puzzle che ne comprende almeno un’altra. Mauro Icardi spera in una chiamata da Torino, soprattutto se Mbappé dovesse rimanere al Paris Saint-Germain togliendogli minuti e spazio.

Il termine ultimo fissati per la trattativa con il Real Madrid è oggi, non un secondo di più. E la Juve sta alla finestra aspettando di capire quello che succederà in casa PSg e se il marito di Wanda Nara sarà disponibile.