Calcio, primo esonero in Italia: la decisione è già definitiva!

Primo colpo di scena per il calcio in Italia. È arrivato il primo esonero, con la decisione che verrà presto ufficializzata

Dopo la lunga pausa estiva, il calcio è tornato anche in Italia. Le squadre di Serie A e Serie B sono già scese in campo per la nuova stagione, con i tifosi nuovamente lo stadio ad incitare i propri beniamini. Tantissime le novità sia nella serie maggiore che in quella cadetta, a partire dagli allenatori.

Basti pensare ai vari Mourinho, Spalletti, Allegri e Sarri, tornati ad allenare in Serie A dopo un periodo di pausa. Stesso discorso anche per la Serie B, con tanti volti nuovi e altri di esperienza per tentare la promozione. C’è però già il primo colpo di scena in questo senso. Stando a quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, il primo esonero è sempre più vicino.

Calcio, esonero per l’allenatore del Pordenone Paci

Il primo esonero della nuova stagione di calcio in Italia potrebbe arrivare in Serie B. Secondo quanto raccontato in esclusiva da Gianluca Di Marzio tramite il suo profilo Twitter, infatti, il Pordenone avrebbe già preso la decisione definitiva di esonerare il suo tecnico Paci dopo la pesantissima sconfitta di ieri contro la SPAL di Lorenzo Colombo. Una scelta che avrebbe del clamoroso, considerando che il campionato è appena iniziato.

Potrebbe esserci un’ultima chance per lui nella prossima sfida contro il Parma, ma ormai il suo futuro è appeso ad un filo e una sua permanenza si fa sempre più complicata. La società sta riflettendo, con l’ufficialità che potrebbe arrivare già oggi.