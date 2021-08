Barbara D’Urso, arriva la conferma che tutti aspettavano: fan impazziti

Barbara D’Urso, arriva la conferma che tutti aspettavano da tempo: fan impazziti, adesso sappiamo veramente quello che farà

Le vacanze solo state ritempranti e le hanno anche permesso di riordinare le idee dopo una lunga stagione in tv e un’estate caotica. Ma ora Barbara D’Urso è pronta e carica per tornare e lo dice chiaramente con un post cliccatissimo. Manca poco infatti al suo rientro e i fan contano già i giorni.

Lunedì 6 settembre infatti partirà la nuova stagione di Pomeriggio 5, il talk show del pomeriggio di Canale 5 che da tredici anni fa compagnia. La conduttrice napoletana spiega ai suoi fan che ormai il rientro a Milano è cosa fatta e si concentrerà sul suo pubblico che le è mancato tantissimo.

Partirà con Pomeriggio 5, che almeno per il momento rimane anche il suo unico programma per la prossima stagione a Mediaset, seppure spalmato sui classici cinque giorni. Lei stessa ha già anticipato che tornerà in prima serata con un programma di intrattenimento e approfondimenti. Non mancano le voci, come quelle che la vorrebbero alla conduzione de ‘La Talpa‘ che tornerà il prossimo anno, ma senza nessuna conferma.

Barbara D’Urso, arriva la conferma: come cambia il palinsesto di Canale 5

Il ritorno di Barbara D’Urso e di Pomeriggio 5 cambierà anche i palinsesti di Canale 5 dalla prossima settimana. Il programma infatti partirà alle 17.15 e andrà avanti per circa 70 minuti, senza quindi un ridimensionamento come supponevano alcuni alla presentazione dei palinsesto Mediaset.

Visto che Uomini e Donne partirà il 13 settembre, la settimana che si apre con il 6 vedrà una serie di soap che cominciano alle 13.40 con Beautiful seguito da Una vita. Poi dalle 15.30 doppio episodio della serie turca Brave and Beautiful che alle 16.30 lascerà spazio a due puntate di Love is in the air. E dopo Pomeriggio 5, le puntate inedite di Reazione a Catena con Gerry Scotti che in realtà ricomincia già oggi.