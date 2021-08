Anticipazioni Beautiful, colpo di scena: tragico abbandono

Nuovi colpi di scena nei prossimi episodi della soap americana Beautiful lasceranno di stucco gli appassionati: tutte le anticipazioni

Le prossime puntate della storica soap americana Beautiful riserveranno al pubblico del piccolo schermo numerosi colpi di scena. Sheila Carter farà il suo rientro a Los Angeles sconvolgendo Steffy e non solo. La Forrester deciderà di tenere la suocera lontana dalla sua famiglia assumendo anche delle guardie private, ma tutti i tentativi di estrometterla dalla propria vita saranno vani.

Difatti, su ricatto, Sheila riuscirà ad avvicinarsi al suo nipotino, figlio di Finn e Steffy. Questa ultima farà un viaggio di lavoro assieme a Hope ma al suo rientro troverà il piccolo tra le braccia della nonna. Steffy impazzirà dalla rabbia.

Sheila esce definitivamente di scena? Tutte le anticipazioni sui prossimi episodi di Beautiful

Steffy al suo rientro a Los Angeles troverà Hayes tra le braccia di Sheila. La cosa la manderà su tutte le furie tanto da scagliarsi contro Finn che le ha permesso di vedere il loro piccolo. Le ultime anticipazioni fanno pensare ad un improvviso abbandono di Sheila la quale si renderà conto che la moglie di suo figlio è di pungo duro.

Ma al centro dell’attenzione non vedremo solo le vicende tra Finn, Steffy e Sheila. Difatti, nelle prossime puntate di Beautiful ci sarà anche un clamoroso ritorno di fiamma. Nonostante sia stato tradito, Eric tornerà con Quinn e Donna dovrà farsene una ragione. Intanto però il Forrester eviterà di avere incontri intimi con la designer di gioielli, ma per quale motivo? Lo scopriremo molto presto.