Gemma Galgani, nota dama di Uomini e Donne è finita nel mirino delle critiche.

Uomini e Donne sta scaldando i motori. Il dating show condotto da Maria De Filippi tornerà in onda a partire dal 13 settembre mentre martedì 24 e mercoledì 25 agosto è stata registrata la prima puntata del programma. Tra i volti ormai noti del Trono Over, è tornata in studio anche Gemma Galgani che quest’anno ha voluto ricorrere alla chirurgia estetica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Tina Cipollari, si chiude un altro capitolo della sua vita? Cos’è successo – FOTO

La decisione della dama torinese non è stata accolta in modo positivo da molte dame del programma, come Ursula Bennardo che si è esposta in modo particolare contro Gemma e la sua lotta contro gli anni che avanzano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Fabrizio Moro attacca alcuni famosi colleghi? La verità è un’altra

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Mara Venier su tutte le furie contro gli haters: “Ma perché lo fate?”

Uomini e Donne, piovono le critiche: Gemma Galgani sotto assedio

Ursula Bennardo, dama del Trono Over, ha commentato in modo schietto l’intervento chirurgico a cui si è sottoposta Gemma Galgani: “Non accettare la propria età penso sia un problema psicologico e non fisico!”. La compagna di Sossio Aruta, favorevole alla chirurgia estetica, non sembra approvare la scelta della Galgani. “Sogna un principe azzurro giovane e bello come Giorgio”, ha ammesso Ursula lanciando una bella stoccata.