Uomini e Donne, ex corteggiatore ufficializza la sua storia d’amore: “E’ una cosa seria”

Dopo l’esperienza vissuta a Uomini e Donne, ex corteggiatore del talk show di Mediaset è riuscito finalmente a trovare il grande amore

Dopo l’esperienza vissuta a Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Simone Florian ha trovato un nuovo amore. Negli studi di Mediaset era giunto per conquistare il cuore di Jessica Antonini ma a distanza di poco tempo si vide costretto ad abbandonare il talk show ideato e condotto da Maria De Filippi. Difatti, l’interesse della Antonini diventava sempre più evidente per Davide Lorusso, tanto da scoraggiare Florian.

Oggi però l’ex corteggiatore può dirsi felice al fianco di Eleonora Prezioso. E’ proprio con questa ultima che Simone ha deciso di voltare pagina e ne ha parlato nell’intervista rilasciata a Fralof. “E’ una cosa seria” ha dichiarato l’ex corteggiatore di Jessica Antonini affermando che prima di ufficializzare la sua nuova love story c’è stata una frequentazione di alcuni mesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Tina Cipollari, si chiude un altro capitolo della sua vita? Cos’è successo – FOTO

Simone Florian volta pagina: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha ufficializzato la sua love story con Eleonora Prezioso

Florian ha trovato l’amore dopo l’esperienza andata male nel dating show di Mediaset, Uomini e Donne. Qui l’ex corteggiatore voleva conquistare il cuore di Jessica Antonini ma l’interesse di quest’ultima per Davide Lorusso lo portò ad abbandonare il programma a distanza di pochissimo tempo.

Simone dopo Uomini e Donne è stato accusato di aver partecipato al programma solo per avere visibilità. Nell’intervista rilasciata a Fralof l’ex corteggiatore ha voluto difendersi dichiarando: “Non ho mai negato di esserci andato anche per le telecamere. Chiunque va a Uomini e Donne sa di andare sulla Mediaset e di essere guardato da milioni di telespettatori. Ma c’è chi cerca solo le telecamere e chi anche l’amore“.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Claudia Gerini, è finito tutto: la novità che spiazza i fan

Florian ha dunque affermato che oltre all’interesse per le telecamere, nel suo caso, c’era soprattutto tanta voglia di trovare l’anima gemella. Questa è arrivata alcuni mesi fa fuori dal programma di Mediaset e solo nel mese di gennaio hanno deciso di ufficializzare il loro amore.