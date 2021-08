Temptation Island Vip, coppia in crisi: “Mi sento sotto esame”

Temptation Island Vip, coppia in crisi: lui non capisce certi atteggiamenti e lancia l’allarme: “Mi sento sotto esame”. Fan preoccupati

Due anni fa, quando stavano insieme da poco, avevano messo alla prova i loro sentimenti partecipando a Temptation Island Vip e dopo qualche dubbio erano usciti insieme. Ora che sono sposati da un paio di mesi però Alex Belli e Delia Duran, stanno scoprendo i primi problemi come marito e moglie.

A denunciarlo è l’attore parmense che ha deciso di prendere carta e penna virtuali, scrivendo una lettera aperta alla moglie, pubblicata sul settimanale ‘DiPiù’. La gelosia ossessiva della bella modella rischia di far saltare tutto. E cita un episodio particolare aveva portato una giacca a far sistemare, la commessa gli ha lasciato il suo cellulare per dirgli solo quando era pronta. Ma Delia ha sospettato che potesse essere una rivale, facendo una figura imbarazzante.

E allora Belli le dice di smetterla: “Mi sento continuamente messo sotto esame, come se dovessi sempre giustificarmi, e questo potrebbe scalfire il nostro amore. Non voglio correre questo pericolo. Io sono tuo e di nessun’altra. Non roviniamo tutto, non mettiamo in pericolo il nostro matrimonio per queste sciocchezze, queste tue paure senza senso”.

Temptation Island Vip, coppia in crisi: tutte le donne del passato di Alex Belli

Alex Belli nel 2013 ha sposato un ‘altra modella, la slovacca Katarina Raniakova, dopo sei anni di fidanzamento. Un matrimonio che ha resistito alla sua partecipazione all’Isola del Famosi nel 2015 ma è finito due anni dopo a causa dei suoi tradimenti, almeno per quello che ha denunciato lei.

Poi è arrivata Mila Suarez, altra modella già vista a Uomini e Donne e Temptation Island. Sono stati insieme un anno ma poi durate le riprese di ‘Furore – il vento della speranza 2’, Alex ha conosciuto la modella venezuelana Delia Duran ed è cominciata una nuova storia. Si sono sposati il 26 giugno 2021 e ora lui sta per entrare al Grande Fratello Vip 6. Un buon modo per lanciare la sua avventura?