Sanremo 2022, Amadeus affiancato da due influencer? L’indiscrezione

Riconfermato per il terzo anno consecutivo al timone del Festival di Sanremo, Amadeus sta lavorando per l’organizzazione della kermesse

Mancano sempre meno settimane all’inizio della kermesse Sanremese e intanto Amadeus, in qualità di direttore artistico, porta avanti il suo duro lavoro per l’organizzazione. Riconfermato per la terza volta consecutiva il conduttore televisivo, stando agli ultimi rumors, sul palcoscenico dell’Ariston potrebbe essere affiancato da Giulia De Lellis e Chiara Ferragni.

In forse resta invece la presenza di Fiorello. Ma tornando alle due influencer, sul settimanale Nuovo Tv il giornalista Alessandro Cecchi Paone ha detto la propria rispondendo ad una lettrice: “La strada è segnata. Le parole d’ordine saranno svecchiare e ringiovanire, specialmente nell’offerta musicale“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Ornella Vanoni, rivelazione che sconvolge i fan: incredibile

Sanremo 2022, Amadeus affiancato dalla De Lellis e dalla Ferragni? E’ tutto da scoprire

I telespettatori vorrebbero vedere al fianco di Amadeus le due influencer Giulia De Lellis e Chiara Ferragni, ma per adesso il Festival di Sanremo 2022 è ancora un cantiere aperto. Difatti, non si sa chi salirà sull’ambitissimo palcoscenico dell’Ariston. Tra i rumors che si rincorrono in queste settimane rimbalzano oltre alle due influencer anche due personaggi di peso quali Alessia Marcuzzi e Gerry Scotti.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Fabrizio Moro attacca alcuni famosi colleghi? La verità è un’altra

Intanto gli italiani sono già in fervida attesa, certi che Amadeus per il terzo anno consecutivo riuscirà ad organizzare una kermesse da sogno. Lo stesso Alessandro Cecchi Paone è convinto che “Amadeus insisterà sulle contaminazioni tra tradizioni e contemporaneità“.