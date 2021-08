PS5 distribuita con un nuovo modello: ha una feature in più

Sony starebbe già distribuendo un nuovo modello di PS5. A differenza di quello passato, presenta una caratteristica in più

La PS5 continua ad essere quasi introvabile. Nonostante i numeri da record di Sony, sono ancora milioni gli appassionati che non sono riusciti a metter mano sulla nuova console next gen giapponese. Il tutto nonostante sia passato quasi un anno dalla sua uscita.

Secondo quanto si legge, intanto, sta per essere distribuita una nuova versione della console. Praticamente identica alla precedente, presenta però una feature in più decisamente molto interessante.

PS5, il nuovo modello presenta un dissipatore più piccolo

Il nuovo modello di PS5 attualmente in vendita solo in alcuni mercati è equipaggiato con un dissipatore più piccolo. La scoperta è stata fatta da Austin Evans durante il teardown della console, e pare che a breve la novità diventerà valida in tutto il mondo.

Nulla di troppo sorprendente, comunque. Stando ai primi test, le temperatura d’esercizio di PS5 dovrebbero addirittura aumentare, e questo potrebbe portare ad una serie di problemi che verranno poi valutati nel tempo.