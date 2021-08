Netflix, annunciata la nuova funzione gratuita: utenti al settimo cielo

Dopo una lunga attesa, prende finalmente il via una funzione gratuita che Netflix aveva annunciato. Ecco di cosa si tratta

Ve ne avevamo parlato già qualche settimana fa. Netflix ha deciso di buttarsi anche nel mondo del gaming, con una nuova funzione che permetterà di giocare ai suoi videogiochi gratis.

Nel corso di una discussione della compagnia con gli investitori, sono finalmente stati confermati ufficialmente i primi titoli che entreranno a far parte del nuovo catalogo. Si tratta di una grande notizia per gli appassionati del settore, che avranno dunque un’alternativa in più a loro disposizione.

Netflix, ecco i titoli gratuiti della nuova modalità gaming

Netflix ha annunciato l’arrivo del suo nuovo programma dedicato al gaming che, per il momento, avrà luogo solamente in Polonia. Si tratta di un primo passo, per testare le funzionalità. “Solo su Android arriveranno due giochi, ossia Stranger Things 1984 e Stranger Things 3” si legge in un tweet dell’azienda.

In un altro tweet, poi, il gigante di Reed Hastings specifica che non ci saranno né pubblicità né acquisti in-app, con tutti i giochi già inclusi nell’abbonamento dedicato allo streaming.