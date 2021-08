Morto Jacques Rogge, il CIO piange un grande presidente che ha guidato la federazione degli sport olimpici dal 2001 al 2013

Las sua prima occasione da presidente è stata quella delle Olimpiadi Invernali 2002 a Salt Lake City e l’ultima nel 2012 con quelle Estive a Londra. In mezzo però anche quelle di Torino 2006 che ancora oggi tutti ricordiamo benissimo. Oggi però il CIO piange Jacques Rogge, che è stato suo presidente dal 2001 al 2013.

L’annuncio è arrivato direttamente dal Comitato Olimpico Internazionale che lo ricorda così attraverso le parole di Thomas Bach, suo successore e ancora oggi al timone: “Amava lo sport sopra ogni cosa, e amava stare con gli atleti, trasmettendo questa passione a tutti quelli che lo conoscevano. Come presidente, ha contribuito a modernizzare e trasformare il CIO”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> F1 GP Belgio nel caos: Verstappen vince una gara da tre giri

Morto Jacques Rogge, come atleta aveva partecipato a tre Olimpiadi estive

Jacques Rogge, belga di Gand e classe 1942, è stato un apprezzato chirurgo ortopedico ma soprattutto un grande sportivo. La sua attività principale è stata nel rugby, sport nel quale ha vinto scudetti in serie vestendo anche la maglia della Nazionale. Ma smessa quella carriera si è dedicato alla vela diventando campione del mondo e partecipando a tre Olimpiadi da Messico ’68 a Montreal ’76.

Per onorarlo la bandiera olimpica rimarrà mezz’asta per cinque giorni all’Olympic House, al Museo Olimpico e in tutti gli edifici del CIO. La cerimonia funebre si svolgerà in forma privata e più avanti ci sarà anche una commemorazione pubblica. “L’intero Movimento Olimpico piangerà profondamente la perdita di un grande amico e un appassionato appassionato di sport”, ha concluso Bach.