F1 Gp Belgio, streaming gratis: dove vedere la gara in diretta

Nuovo appuntamento con la F1 di scena a Spa, in Belgio. Vediamo insieme dove seguire il gran premio in diretta e in streaming gratis

Dopo la breve pausa estiva la Formula 1 torna in pista con una classica come il GP del Belgio a Spa-Francorchamps. E la gara, al via dalle 15 italiane, proporrà una prima fila davvero inedita che ci proietta anche nel futuro.

Max Verstappen in pole non è una sorpresa, anche se l’ha conquistata sotto la pioggia. Ma sarà affiancato dal giovane britannico George Russell con una Williams davvero sorprendente e che dal 2017 non partiva così avanti. In seconda fila Lewis Hamilton con Daniel Ricciardo, al suo Gran Premio numero 200.

A seguire, Ocon, Gasly, Perez e Bottas, ottavo tempo ma che a causa della penalizzazione rimediata in Ungheria scatterà tredicesimo. Male le Ferrari che non hanno superato il taglio della Q2: undicesimo tempo per Leclerc, che partirà decimo, e tredicesimo per Sainz che partirà dalla settima fila al fianco Bottas.

F1 Gp di Ungheria, streaming gratis: Sky o Tv8, dove possiamo vederlo?

Alle 15 quindi il via del dodicesimo appuntamento stagionale con della F1 con il Gp dell’Ungheria, andiamo a vedere dove seguire il gran premio in streaming gratis ed in diretta TV. Come sempre la Formula 1 è in esclusiva su Sky Sport, che la trasmetterà sul canale dedicato Sky Sport Formula 1. Inoltre tutti gli abbonati Sky potranno seguire la gara in streaming gratis sulle piattaforme SkyGo e Now Tv. Inoltre la gara verrà trasmessa in differita su Tv8 dalle ore 19.

STARTING GRID: BELGIUM After a qualifying thriller on Saturday, here’s how the drivers will line up when the lights go out on Sunday at Spa 👀🚦#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/BdAzqc41sE — Formula 1 (@F1) August 28, 2021

Per tutti gli appassionati abbonati a Sky sarà possibile seguire la gara anche su Sky Go, servizio streaming della pay-tv. Il servizio è disponibile per tutti i device mobili: laptop, smartphone e tablet. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali e selezionare il canale dedicato.

Inoltre anche quest’anno Sky offrirà la Formula 1 anche sulla piattaforma Now, solitamente dedicata alle serie televisive. Tutti i nuovi clienti della piattaforma potranno usufruire di un mese di prova gratuito. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio streaming a 9,99€ al mese. Per usufruire del servizio basterà una connessione internet, visto che la piattaforma è disponibile per tutti i device mobili.