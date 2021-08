Gianluigi Donnarumma è stato colpito da un lutto improvviso. È stata una perdita terribile per il portiere campione d’Europa.

Giorni difficili per l’ex portiere del Milan, passato in questa sessione di calciomercato al PSG. Gigio Donnarumma ha dovuto affrontare un evento terribile: a perdere in modo improvviso la vita è stata una persona a lui particolarmente cara. Si tratta dello zio, Ferdinando Gargiulo, che a causa di un infarto si è spento la scorsa notte mentre si trovava sul posto di lavoro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Tina Cipollari, si chiude un altro capitolo della sua vita? Cos’è successo – FOTO

Donnarumma, lutto improvviso per il portiere: una perdita terribile

“Giggì semb numero 1” Sempre con me zio Ferdi ti renderò orgoglioso lo prometto” ha scritto il portiere azzurro a corredo di uno scatto pubblicato via social che lo vede accanto allo zio e a suo fratello, per ricordare il primo fra i suoi tifosi, che lo ha sempre supportato e invogliato a fare del suo meglio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Fabrizio Moro attacca alcuni famosi colleghi? La verità è un’altra

Con lo zio, Gigio aveva un rapporto molto stretto come dimostrano degli episodi avvenuti durante il campionato anche negli anni passati. Nel 2018, infatti, fece molto scalpore un video che ai tifosi del Napoli non è mai andato giù, si tratta di un video con lo zio fatto dopo che una sua parata negò a Milik la gioia del gol scudetto: “Zio scusami, la volevo togliere quella mano…ma non ci sono riuscito”.