Claudia Gerini, è finito tutto: la novità che spiazza i fan

Claudia Gerini, è finito tutto: a tre settimane dalle nozze del suo ex, Federico Zampaglione, la notizia che nessuno poteva immaginare

Solo tre settimane fa ha partecipato alle nozze di uno dei suoi ex più famosi, Federico Zampaglione che in Puglia ha impalmato un’altra attrice, Giglia Marra. E adesso arriva un nuovo cambiamento sentimentale per Claudia Gerini: sarebbe infatti terminata la sua relazione, iniziata un paio di anni fa, con Simon Clementi.

A sostenerlo è il settimanale ‘Diva e Donna’ che a corredo della notizia ha anche ha pubblicato anche foto all’apparenza chiare: l’imprenditore romano è in compagnia di un’altra donna. Immagini scattate a Formentera con una affascinante signora che corrisponderebbe al nome di Fabrizia.

Un modo chiaro per dare la notizia al pubblico, anche se in realtà l’attrice romana è sempre stata molto gelosa e discreta del suo privato, quindi anche questa volta difficilmente commenterà.

Claudia Gerini, è finito tutto: le due figlie e una vita sentimentale piena

Eppure solo qualche tempo fa Claudia e Simon avevano passato una vacanza proprio insieme a Zampaglione e a quella che è diventata sua moglie. Nonostante l’addio, i loro rapporti sono rimasti ottimi e la Gerini, dopo il matrimonio, ha commentato così: “Sono molto felice per lui e Giglia è una donna stupenda… ma mi fa un po’ impressione, sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto”.

Claudia Gerini è già mamma di Rosa, 17 anni e nata dal matrimonio con Alessandro Enginoli, e Linda (11 anni) avuta dall’ex compagno Federico Zampaglione. Con Simon sembrava aver costruito qualcosa di importante e sperava anche il progetto di diventare di nuovo mamma.

Intervistata dal settimanale ‘Chi’, nei primi tempi della loro relazione, ecco quello che si aspettava: “La mia vita sentimentale procede, non si è fermata. Vediamo come va, l’importante è provare sempre a essere felici, a costruire qualcosa. Io sto vivendo un momento così”.