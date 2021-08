Claudia Andreatti, ex Miss Italia, ha effettuato una rivelazione sul suo passato recente lasciando attoniti i suoi fan

Claudia Andreatti, ex Miss Italia e nota conduttrice televisiva, in una lunga intervista rilasciata al magazine Diva e Donna si è lasciata andare in alcune dichiarazioni sulla sua vita da mamma con un breve apostrofo sul suo passato recente.

Lo scorso primo marzo ha avuto la gioia più grande della sua vita, diventare mamma del piccolo Alessandro, frutto del grande amore per l’immobiliarista Andrea Tognola. Però, prima che la cignogna le portasse la nuova vita in casa, l’ex Miss Italia ha confessato che ci sono voluti ben due anni di tentativi prima di avere un bambino ed ha spiegato anche il perché.

Claudia Andreatti, rivelazione choc: “Mi operai per questo motivo”

Claudia Andreatti ha rivelato che all’inizio, tra un tentativo e l’altro, nonostante la gravidanza non arrivasse non ha dato molto peso alla questione. La conduttrice 34enne non voleva farsi prendere dall’agitazione e così voleva affrontare la situazione con calma e pazienza.

A un certo punto, però, vedendo che non succedeva nulla ha pensato di fare un check up generale che ha completamente cambiato tutto. L’Andreatti ha infatti scoperto di avere un polipo benigno all’utero che faceva praticamente da contraccettivo naturale. Claudia è stata così operata ed rimosso il polipo a febbraio mentre a maggio è rimasta incinta di Alessandro. A pochi mesi dalla nascita di Alessandro Claudia Andreatti è pronta a fare il bis. La diretta interessata ha assicurato che “il cantiere è stato già riaperto” e che sia lei sia il compagno Andrea sognano una famiglia numerosa.