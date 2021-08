Il calciomercato del Milan non si chiude con Bakayoko e col trequartista. È in arrivo una giovane stella dalla serie B

Il Milan vuole chiudere col botto quest’ultima sessione di calciomercato. Questa mattina Bakayoko ha sostenuto le visite mediche, mentre siamo alle fasi finali anche per l’arrivo del tanto atteso giocatore sulla trequarti/fascia destra.

Ma a quanto pare non è ancora finita qui. Paolo Maldini ha infatti praticamente chiuso per una giovane stella dalla serie B. Il giocatore dovrebbe arrivare a Milano già nei prossimi giorni, per sostenere le visite di rito e poi firmare il suo nuovo contratto che lo legherà ai colori rossoneri.

Calciomercato Milan, arriva Traore dal Parma: i dettagli

Il Milan ha chiuso per Chaka Traore del Parma. Giovane centrocampista classe 2004, andrà inizialmente a rinforzare la Primavera allenata da Federico Giunti. Stando a quanto riferisce Tuttosport, l’affare si chiuderà per circa 600mila euro più una percentuale sulla futura rivendita.

Si tratta di un grande colpo in prospettiva, considerando che il giocatore lo scorso anno ha già esordito in Serie A e punta ad entrare nel calcio dei grandi nei prossimi anni.