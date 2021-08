L’addio di Cristiano Ronaldo è stato un duro colpo per tifosi e società. Per sostituire il penta pallone d’oro due attaccanti superlativi

Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore del Manchester United. La trattativa con i bianconeri si è chiusa in pochi giorni e alla società di Agnelli andranno 25 milioni di euro, praticamente la cifra attualmente a bilancio. La Juventus quindi ha ceduto il suo miglior giocatore senza registrare minusvalenze. Affare chiuso in tempi brevi e nel migliore dei modi che permette alla dirigenza di muoversi alla meglio sul mercato.

Moise Kean è ormai quasi ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Ma il mercato non si chiude solo con il suo acquisto. I bianconeri ieri senza CR7 hanno perso in casa contro la neopromossa Empoli e così Allegri ha chiesto un innesto in particolare.

Calciomercato Juventus, non solo Kean: in arrivo il bomber da doppia cifra

Uno dei primi nomi in cima alla wishlist della Juventus è quello di Mauro Icardi. Da mesi nel mirino dei bianconeri, l’ex capitano dell’Inter adesso al PSG, potrebbe tornare in Italia. La volontà dell’argentino pare essere restare al PSG mentre il suo procuratore Wanda Nara spingeva per Milano sponda rossonera.

Cherubini vorrebbe portare l’argentino a Torino e tale operazione potrebbe chiudersi nelle battute finali del calciomercato. Il futuro di Icardi è legato a quello di Kylian Mbappé e quindi se alla fine il francese non dovesse partire, l’argentino potrebbe davvero cambiare squadra.