Calciomercato Inter, addio Handanovic: già scelto il sostituto

Calciomercato Inter, futuro già scritto per Samir Handanovic. La dirigenza sta lavorando per il suo sostituto

L’Inter continua a lavorare anche in ottica calciomercato, sia per questi ultimi giorni di sessione estiva che per il mercato internale. C’è un nome in particolare che potrebbe essere sostituito già da ora o al massimo la prossima stagione: Samir Handanovic.

Il portiere sloveno già dallo scorso anno ha iniziato a mostrare qualche incertezza di troppo. Un ruolo fondamentale come quello dell’estremo difensore merita più sicurezza, soprattutto in una squadra che punta a far bene in Italia e in Europa.

Calciomercato Inter, Onana per sostituire Handanovic

L’Inter lavora al portiere del futuro, e ha già in mente il sostituto di Samir Handanovic. Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe André Onana dell’Ajax il preferito dalla dirigenza. Andrà in scadenza nel giugno del 2022, e dunque potrebbe trasferirsi in Italia a parametro zero.

Le alternative sono Meret e Cragno, ma è chiaro che Marotta ed Ausilio faranno di tutto per portare il camerunese in Serie A.