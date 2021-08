Amici, Martina Miliddi: Aka7even infuriato dopo la dedica a Renda – FOTO

Il triangolo composto dalla Miliddi, Renda e Marzano fa ancora discutere dopo Amici 20. L’ultima dedica della Miliddi ha scatenato molto sgomento

Amici 20 si è concluso ormai da un pezzo, ma il triangolo composto da Martina Miliddi, Raffaele Renda e Aka7even fa ancora discutere. La bellissima ballerina nel corso della sua partecipazione all’ultima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, ha avuto una love story molto travagliata con Luca Marzano (Aka7even).

La loro frequentazione difatti si è conclusa con un addio e, solo dopo la scuola di Amici, la Miliddi ha cominciato a vedersi con Raffaele Renda. I due tutt’oggi stanno insieme e la bella ballerina proprio nelle scorse ore ha deciso di dedicare una Insta Stories al suo fidanzato scatenando l’ira di Aka7even.

Amici, Martina Miliddi e la dedica a Raffaele su Instagram: la reazione di Aka7even non tarda ad arrivare su Twitter

Martina Miliddi dopo Aka7even ha aperto il suo cuore a Raffaele Renda. Proprio nelle scorse ore la danzatrice ha deciso di pubblicare nelle Insta Stories una dedica al fidanzato scatenando non poco sgomento da parte di Luca Marzano.

“Ti ho vissuto per mesi cercando di starti il più lontana possibile e per quanto ne fossi in grado dovevo tenere i miei sentimenti fuori dalla mia esperienza artistica… Ad oggi che ti ho con me ti dico che non ti voglio più stare lontana!“, scrive la Miliddi. La ballerina infine ha aggiunto: “Non avrei mai pensato che fuori da quelle mura saresti diventato la mia casa“.

Bello sputare nel piatto dove si mangia!

A me parla la musica!

Loca è in tendenza🤭👉🏻💘

Ciaoneeeee — Aka 7even (@Aka7evenreal) August 28, 2021

Ma la reazioni di Aka7even non è tardata ad arrivare. Difatti, il cantante si è sentito chiamato in causa vista la loro love story nata proprio nel corso della scuola di Amici 20. Su Twitter Luca Marzano ha detto la sua: “Bello sputare nel piatto dove si mangia! Per me parla la musica! Loca è in tendenza, ciaonee!“.