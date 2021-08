Attimi di paura per Amedeo Goria e Vera Miales. La coppia era in viaggio in direzione Sardegna quando è stata vittima di una disavventura.

Amedeo Goria, ex giornalista Rai che secondo diverse indiscrezioni sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, è stato vittima di una disavventura insieme alla sua fidanzata Vera Miales.

A raccontare tutto in modo minuzioso è stato lo stesso giornalista sportivo, che ha svelato in che modo è stato derubato durante una sosta in autogrill mentre insieme a Vera si dirigeva in Costa Azzurra per una vacanza.

Amedeo Goria e Vera Miales, attimi di paura per la coppia: disavventura in vacanza

Amedeo Goria e Vera Miales erano in viaggio in auto quando, a causa del lungo tragitto, hanno deciso di fare una sosta per riposare un po’ e rigenerarsi. Il fato ha voluto che proprio qui la coppia doveva essere accerchiata da dei malviventi che hanno bussato al finestrino dell’auto fingendosi agenti di polizia e chiedendo i documenti alla donna.

Una volta avuto accesso alla vettura, gli uomini hanno poi rubato la borsa di Vera, l’I Phone e i documenti per poi dileguarsi. Impossibile per la coppia inseguirli in quanto i malviventi in precedenza avevano bucato le gomme della macchina dell’ex giornalista.