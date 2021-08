Al Bano, “Un ruolo inedito” su Rai Uno: parla Giancarlo De Andreis

Dopo l’esclusione a The Voice Senior, Al Bano conquista il palcoscenico de La Notte della Taranta in onda su Rai Uno

Il cantautore di Cellino San Marco, Al Bano, lo scorso mese ha dovuto fare i conti con l’esclusione a sorpresa dal seguitissimo programma The Voice Senior. Un colpo basso per l’artista che però ha cercato di non esternare la sua delusione. Difatti, l’ex di Romina Power in un’intervista rilasciata al settimanale Voi affermò di non sentirsi rancoroso dichiarando: “Il bilancio è stato molto positivo, è stato bello condividere con mia figlia il palco, la musica e il confronto”.

Difatti è assieme alla figlia Jasmine che il cantautore ha partecipato nelle vesti di giudice al talent show di Rai Uno condotto da Antonella Clerici. Ma per Al Bano è subito arriva una grandiosa notizia. Dopo il periodo difficile segnato dal Covid, l’ex di Romina sarà al timone de La notte della Taranta nella serata del quattro settembre su Rai Uno.

Per Al Bano questo sarà un “ruolo inedito, nella sua terra, in una manifestazione che ha una fama internazionale“, così come ha dichiarato il giornalista Giancarlo De Andreis sul settimanale DiPiù Tv.

Al Bano e il nuovo debutto su Rai Uno: al timone de La Notte della Taranta

Dopo il periodo difficile segnato dalla pandemia, Al Bano torna in Tv al timone de La Notte della Taranta in onda il prossimo 4 settembre su Rai Uno. Tra gli artisti che prenderanno parte al Festival Musicale vedremo Enrico Melozzi, Madame, Patti Smith etc.

Ma dopo l’esclusione improvvisa da The Voice Senior, questo non sarà l’unico impegno in Tv per l’artista di Cellino San Marco. Difatti, Al Bano molto probabilmente entrerà nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle condotta da Milly Carlucci. Staremo a vedere se la conduttrice riuscirà a convincere il seguitissimo cantautore.