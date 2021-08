Uomini e Donne, matrimonio tra ex dama e noto volto di Temptation Island. E’ stata una delle protagoniste del Trono Over e adesso ha trovato il grande amore

Aveva lasciato il segno nella sua partecipazione al programma di Maria De Filippi qualche tempo fa, come una delle più esuberanti dame del Trono Over. Stiamo parlando di Daniela Di Napoli, ex concorrente di Uomini e Donne, che dopo essersi messa in discussione negli studi di Canale 5 ha trovato il vero amore in un altro programma Mediaset. Una strana coincidenza ha fatto sì che si innamorasse di Emiliano De Cesaris, uno dei tentatori di Temptation Island. I due si sono recentemente sposati, condividendo gli scatti esclusivi su Instagram.

Daniela inizialmente si era presentata a U&D lo scorso anno come corteggiatrice del cavaliere Simone. Dopo un’iniziale conoscenza, però, il tronista aveva deciso di scaricarla, creando un brutto dispiacere nella donna. L’abbandono definitivo allo show di Maria De Filippi era coinciso però con l’incontro più importante della sua vita, ovvero quello con Emiliano. De Cesaris dal canto suo aveva preso parte alla seconda edizione di Temptation Island, provando a ‘scoppiare’ la coppia composta da Alessia Messina e Amedeo Andreozzi.

Uomini e Donne, matrimonio tra ex dama e noto volto di Temptation Island

Nei mesi scorsi Daniela ed Emiliano hanno iniziato a frequentarsi ed è scoppiato subito il grande amore. I due hanno già dei figli nati da precedenti relazioni e hanno messo su una famiglia allargata davvero bellissima. Il 24 agosto hanno convolato a nozze, mostrando ai fan qualche scatto su Instagram.

La didascalia della Di Napoli, ad accompagnare le foto, era: “24/08/2021…. Da oggi chiamatemi signora De Cesaris. Io ti chiamerò mio marito….Da oggi sarà tutto uguale a prima ma meno di pesante, sarà tutto l’amore che posso….

E tutto grazie a te. Grazie amore mio”. Un bellissimo pensiero per quella che tutti auguriamo essere una coppia felice.