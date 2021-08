Tina Cipollari, si chiude un altro capitolo della sua vita? Cos’è successo – FOTO

Si chiude un altro capitolo per Tina Cipollari. I rumors parlano di una nuova rottura con il suo compagno: salta il matrimonio

L’amore tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sembrerebbe essere arrivato nuovamente al capolinea. L’amatissima quanto discussa opinionista di Uomini e Donne per il momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione sui social ma intanto i rumors sulla presunta rottura continuano a fare il giro del web in maniera impetuosa.

Già nel 2020 i due hanno attraversato una crisi ma solo dopo l’ufficializzazione la Cipollari e Ferrara decisero di concedere al loro amore un’altra possibilità. Ma a quanto pare, a distanza di un anno si troverebbero punto e a capo. Secondo i rumors, l’opinionista avrebbe lasciato intendere qualcosa nel corso delle nuove registrazioni del talk show ideato e condotto dalla De Filippi.

Tina Cipollari di nuovo single? I rumors sulla presunta rottura con Vincenzo Ferrara fanno il giro del web

In queste ore i rumors sulla presunta rottura tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara stanno facendo il giro del web. Sembrerebbe che l’opinionista di Uomini e Donne abbia dichiarato, nel corso delle registrazioni delle nuove puntate del talk show condotto da Maria De Filippi, di essere tornata single.

A confermare le voci è stato Amedeo Venza. Il blogger nonché ex volto del programma ha dichiarato su Instagram: “Salta il matrimonio di Tina. L’opinionista più tosta della tv torna single“. Difatti proprio in questi mesi la Cipollari, già sposata nel 2005 con Kikò Nalli, sarebbe dovuta convolare a nozze con il ristoratore fiorentino.