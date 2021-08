Il programma televisivo delle coppie potrebbe vivere un brutto epilogo. L’indiscrezione, rivelatasi un fulmine a ciel sereno, terrorizza i fan

Temptation Island è un programma prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia e trasmesso da Canale 5 dal 19 maggio al 9 giugno 2005. Lp show è basato sul programma televisivo olandese Blind Vertrouwen creato da Endemol ed è stato adattato da diversi paesi. La prima edizione – intitolata Vero amore – andò in onda nel 2005 con la conduzione di Maria De Filippi.

Dopo nove anni, la seconda edizione – la prima con il nome Temptation Island – va in onda nel 2014 con la conduzione di Filippo Bisciglia, conduttore anche dell’ultima edizione che potrebbe essere anche l’ultima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Elisabetta Gregoraci, arriva la conferma ufficiale: fan senza parole

Temptation Island, l’indiscrezione terrorizza i fan: decisione inspiegabile

Temptation Island potrebbe non tornare più in onda. La decisione di Mediaset non è basata sugli ascolti, bensì riguarda una vicenda relativa a diritti televisivi. A spiegare la situazione è stato il sito TvBlog che ha fatto sapere che non sarebbe stato trovato l’accordo tra la Fascino, Rti-Mediaset e Banijay, che possiede i diritti internazionali del format.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Massimo Giletti, clamorosa indiscrezione: svolta epica per il conduttore

Secondo quanto rivela TvBlog, la Fascino produrrà un nuovo show che potrebbe andare a sostituire il reality dei sentimenti estivo. I dettagli della nuova trasmissione però, almeno per ora, rimangono segretissimi.