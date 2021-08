Royal Family, Kate Middleton e la Regina Elisabetta: il bellissimo gesto. La duchessa di Cambridge è sempre più al centro della scena

All’interno della Royal Family i rapporti tra i vari personaggi sono in continuo divenire. Simpatie e relazioni che procedono ad ondate, con alti e bassi e che spesso mutano nel giro di poco tempo. Una sinergia piuttosto forte è quella che si è venuta ad instaurare tra Kate Middleton e la Regina Elisabetta. La moglie del principe William è nettamente la preferita di Sua Maestà, che la vede come sua erede femminile all’interno del Castello di Windsor. Un feeling che si è consolidata con il passare degli anni e che affonda le radici al 2009, quando la giovane Kate fece la prima visita nella residenza estiva di Balmoral.

Secondo Katie Nicholl, un’esperta e biografa reale, Elisabetta, per farla sentire benvenuta, le ha offerto un vero privilegio. Le fece scattare foto intorno al castello, situato vicino al villaggio di Crathie. Una rottura del rigido protocollo che riguarda tutti gli ospiti e che fu molto apprezzato dall’allora “conoscente” di William (il fidanzamento è datato novembre 2010).

Royal Family, Kate Middleton e la Regina Elisabetta: una simpatia nata a Balmoral

Nel suo racconto Katie Nicholl ha aggiunto: “Come donna che ha vissuto tutta la sua vita sotto gli occhi del pubblico, la regina raramente abbassa la guardia, e pochissimi, a parte la sua famiglia e gli amici più cari, riescono a vedere la vera Elisabetta. A Kate veniva concesso questo privilegio”.

Tra l’latro il gesto ebbe un significato particolare per la Middleton vista la sua grandissima passione per la fotografia. Nel 2019 è diventata infatti anche la patrona della Royal Photographic Society. La stessa duchessa si cimenta negli scatti che riguardano la sua famiglia, come quelli per la recente festa di compleanno del figlio George.

Quando il duca di Edimburgo è morto ad aprile, è stata pubblicata un’altra foto scattata da Kate Middleton. Ritraeva il defunto principe Filippo, con la regina e i loro sette pronipoti.

Questa estate passerà alla storia come la prima trascorsa dalla monarca nel Castello di Balmoral, la sua residenza estiva, senza il marito al fianco.