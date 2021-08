Ornella Vanoni, rivelazione che sconvolge i fan: incredibile

Una carriera da sogno ma delle scelte sbagliate hanno segnato Ornella Vanoni. L’artista ha raccontato di trovarsi in difficoltà

Ornella Vanoni raggiunta da Il Corriere della Sera ha rilasciato importantissime dichiarazioni che hanno lasciato i fans senza parole. L’artista nel corso della sua vita ha sempre speso tutti i suoi guadagni senza mai mettere da parte nemmeno un centesimo. Anche per questo motivo la Vanoni starebbe adesso attraversando un periodo difficile.

La cantante infatti ha smentito i rumors secondo cui avrebbe un patrimonio di 118 milioni di euro: “Se fosse vero non sarei qui, ma a nuotare in un’isola del Pacifico”. Ornella Vanoni è stata sempre sola e purtroppo le scelte che ha fatto nel corso della sua longeva carriera, l’hanno portata oggi a non ritrovarsi il patrimonio che avrebbe potuto tranquillamente avere.

La Vanoni lascia tutti di stucco con il suo racconto: incredibile

La Vanoni si è raccontata in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera dove ha svelato alcuni errori commessi nel corso della sua vita. L’artista, oggi 86enne, non ha mai messo da parte i suoi guadagni tanto da ritrovarsi in difficoltà.

Ornella ha spiegato addirittura che nel corso degli anni ha acquistato case per poi rivenderle perdendo parte dei soldi spesi: “Compravo una casa, la arredavo, poi vedevo che nessuno veniva a trovarmi, neppure mio figlio, e la rivendevo. Magari a metà prezzo“.