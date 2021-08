Marcell Jacobs ha detto sì, l’annuncio che fa impazzire tutti i tifosi. Presto rivedremo il campione olimpico in una veste insolita

La sua fidanzata non ha più bisogno di fargli la corte, anche se aspetta che arrivi la proposta ufficiale di matrimonio per fare diventare di diritto quella che è già una famiglia di fatto. Ma c’è un’altra donna che da qualche settimana sta facendo una corte spietata a Marcell Jacobs, il nuovo doppio campione olimpico della velocità.

Lei è Milly Carlucci che ha capito subito la potenza devastante del personaggio oltre che dello sportivo e ha cominciato a coltivare il sogno di portarlo a ‘Ballando con le Stelle‘. Un inseguimento che è durato settimane, anche perché dopo l’avventura olimpica lui aveva deciso di andarsene in vacanza. Ma adesso è arrivata la risposta e i fan del campione sono avvisati.

Marcell Jacobs ci sarà, anche se con una veste inedita: “Sono pronto per prendere parte a Ballando con le Stelle quando sarà il momento – ha svelato alla rivista ‘DiPiù – ma farò il ballerino per una notte”. Perché, come ha spiegato, non se la sente di rimettersi in gioco come concorrente, le sue esibizioni sarebbero talmente particolari che perderebbe tutta la credibilità conquistata a Tokyo.

Marcell Jacobs ha detto sì, ecco quali sono gli altri nomi in ballo per il programma

In ogni caso Milly Carlucci ha centrato il suo primo grande obiettivo per quello che si annuncia come un cast di lusso. Fino ad oggi l’unico che ha confermato la sua presenza il 16 ottobre, quando il talent di Rai 1 vivrà la sua prima serata, è Morgan che proverà a cimentarsi con una veste decisamente diversa dal solito.

Ma poi ci sono anche altri nomi che ballano. Secondo Dagospia, Morgan rimarrà al massimo per tre puntate, e intanto però anticipa anche i nomi di quello di Al Bano che secondo Dagospia è in trattativa con la produzione. Con lui anche Sabrina Salerno, Dj Albertino e Federico Fashion Style.