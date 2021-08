Mara Venier su tutte le furie contro gli haters: “Ma perché lo fate?”

La Zia della televisione italiana Mara Venier non ci sta, e risponde a tono ai commenti di alcuni haters sotto i suoi post

Dopo un lungo silenzio, Mara Venier ha deciso di rispondere ai numeri commenti da parte degli haters sotto i suoi post su Instagram. Una versione inedita della Zia della televisione italiana, evidentemente infastidita dall’insistenza di alcuni utenti.

Tra inviti a tagliarsi i capelli, a bere meno e a mettersi a dieta, per la Venier non c’è pace nemmeno sui social. La padrona di casa di Domenica In ci ha tenuto a rispondere, per mettere a tacere una volta per tutte chi la critica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, matrimonio tra ex dama e noto volto di Temptation Island

Mara Venier, le risposte agli hater: “Ma perché?”

“Quei capelli non vanno più bene, perché sei vecchia” la risposta di un haters di Mara Venier sotto ad un suo post su Instagram. La Zia della televisione italiana non ha aspettato prima di rispondere a tono: “Amore, perché sotto questa bella foto devi rompere i cog****i con i miei capelli? Perché?“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Amici 20, Deddy insultato pesantemente: clamorosa decisione

Ma anche: “Carissima, mi vedo purtroppo costretta a mandarti affan***o” per rispondere ad un’altra hater che aveva scritto: “Tagliati i capelli, bevi meno e mettiti a dieta“.