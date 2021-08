GF Vip, lo sfogo di una ex concorrente: “La situazione sta degenerando”

GF Vip, lo sfogo di una amatissima ex concorrente: “La situazione sta degenerando”. La vacanza non sta andando come voleva

Ritrovare le sue radici le fa sempre bene, perché Rosalinda Cannavò anche se ormai da tempo vive lontana ha sempre un legame fortissimo con la famiglia e la Sicilia. Le radici messinesi, il mare, la spiaggia, tutto quello che di buono offre la cucina e la pasticceria locale, un pieno di energia per andare avanti.

Solo che non sta andando tutto bene. Perché secondo gli ultimo dati sui contagi, da lunedì prossimo tutta l’isola tornerà in zona gialla. Una decisione inevitabile ma che fa male a chi come lei ha la Sicilia nel cuore. E per questo via social l’attrice ed ex gieffina si è sfogata a lungo: “La maggior parte delle persone non hanno il vaccino e alla mia domanda ‘perché hai fatto questa scelta’ non sapevano darmi una motivazione concreta. La Sicilia adesso lunedì diventerà zona gialla, quindi questo fa capire che la situazione sta degenerando“.

GF Vip, lo sfogo di una ex concorrente ma in amore va tutto benissimo

Se il ritorno a casa non sta andando esattamente come aveva previsto, ce n’è un altro che invece la emozione. Percché con Andrea Zenga sta funzionando tutto benissimo e la coppia nata al GF Vip 5 va alla grande. I due ragazzi hanno progetti importanti per il loro futuro e intanto lei gli dedica parole dolcissime.

“Sei arrivato nella mia vita in un momento in cui tutto andava bene. Stando sola con me stessa ho acquisito l’importanza di bastarsi. È più facile stare insieme quando hai ‘bisogno di qualcuno a cui aggrapparti’. La ‘nuova me’ non aveva più bisogno di una persona qualsiasi che fosse il suo sostegno. Avevo bisogno di te, perché ero già felice ma con te ho scoperto di esserlo ancora di più”.