Calciomercato Milan, non è stato convocato: cessione ad un passo

Calciomercato Milan, il giocatore oggetto del desiderio dei rossoneri non è stato convocato. Fumata bianca vicina?

Il Milan continua ad essere alla ricerca del colpo che possa chiudere il calciomercato. La ciliegina sulla torta, il trequartista/esterno destro tanto voluto da Stefano Pioli e che darebbe nuova linfa alla fase offensiva rossonera.

Tanti i nomi sul taccuino di Maldini e Massara. Dai campioni come Coutinho e Isco alle promesse come Adli del Bordeaux e Faivre del Brest. C’è un altro nome che continua a tenere banco e per il quale potrebbero presto esserci sviluppi: Jesus Corona del Porto.

Calciomercato Milan, Corona non convocato dal Porto: cessione vicina?

Jesus Corona potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Milan. Non convocato dal Porto e con il contratto in scadenza nel giugno del 2022, starebbe spingendo per partire sin da subito e iniziare una nuova avventura con la maglia rossonera.

La decisione di Conceiçao non dipende dagli infortuni, visto che nell’ultimo report medico risultano solo i nomi di Otavio, Grujic e Marchesin. Si attende l’affondo decisivo da parte del Milan, con l’offerta al momento ferma sui 10 milioni di euro.