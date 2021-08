Calciomercato Juventus, è fatta per il dopo Ronaldo: un nome a sorpresa! Allegri potrà contare su un attaccante di primo livello in Serie A

Un fulmine a ciel sereno ha squarciato il calciomercato della Juventus. In realtà avvisaglie in tal senso si erano già avute nel corso delle ultime settimane e la panchina di Udine ne era un chiaro segnale. Cristiano Ronaldo non è più un giocatore bianconero e proprio ieri è volato a Manchester per firmare il suo nuovo contratto. Un ritorno allo United e non l’approdo al City come paventato inizialmente. Alla fine i ‘Red Evils’ gli hanno garantito un contratto biennale da 25 milioni di euro netti a stagione e la possibilità di competere per la Champions League. Solskjaer potrà schierate un attacco esplosivo con lui, Cavani e Rashford, puntando dritto anche alla Premier League. CR7 non ha lasciato un grande segno nella tifoseria juventina, spaccata tra chi già lo rimpiange e chi pensa sia stato meglio separarsene. Di sicuro tra i non troppo dispiaciuti c’è Massimiliano Allegri, alla ricerca di formare un gruppo coeso per dare battaglia all’Inter in Serie A. Dybala di nuovo al centro del progetto è stato il primo passo e a fianco a lui oltre a Morata ora andrà messa una pedina sicuramente meno forte ma più funzionale del portoghese.

Calciomercato Juventus, è fatta per il dopo Ronaldo: tutto su Muriel

Trai tanti nomi circolati in queste ore per sostituire Ronaldo è balzato in pole position Luis Muriel. No Kean e nemmeno Icardi, quindi, ma il colombiano dell’Atalanta. Come anticipato dai colleghi di ‘Radio Radio‘ e riportato da calciomercato.it, la Juventus ha virato dritta sul centravanti di Gasperini. Il 30enne sudamericano può ricoprire sia il ruolo di prima che di seconda punta, sposandosi bene al fianco di Dybala e Morata. La cifra pattuita sarebbe sui 30 milioni di euro per il cartellino e il tempo inizia a stringere. Bisogna trovare la quadratura del cerchio entro il week end, visto che martedì finirà ufficialmente la campagna trasferimenti. I bergamaschi hanno bloccato per ora la cessione di Lammers e potrebbero cercare un altro sostituto last minute, oppure spendere i soldi per chiudere definitivamente il colpo Koopmeiners. Manovre ed intrighi che stanno infiammando queste ultime ore e che potrebbero mischiare ulteriormente i valori in campo. Ronaldo è già il passato.