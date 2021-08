Calciomercato Juventus, è fatta per l’attaccante: domani le visite mediche

Calciomercato Juventus, è stato deciso il sostituto di Cristiano Ronaldo. Previste per domani le visite mediche di rito

Un fulmine a ciel sereno, che ha completamente stravolto il calciomercato della Juventus. In poco meno di 72 ore, Cristiano Ronaldo ha fatto le valigie e si è trasferito a Manchester, sponda United.

Ora per i bianconeri è caccia al suo sostituto, un compito non semplice considerando la caratura del giocatore e i pochi giorni che mancano alla chiusura del mercato. Stando a quanto raccontato dall’esperto Gianluca Di Marzio, Cherubini e Arrivabene avrebbero già scelto: domani le visite mediche!

Calciomercato Juventus, è fatta per Kean: domani le visite mediche

Moise Kean è pronto a tornare alla Juventus. Il giovane attaccante italiano ha trovato l’accordo con i bianconeri e, stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, già questa sera arriverà in Italia. Previste per la giornata di domani le visite mediche di rito, prima della firma sul suo nuovo contratto.

Ma non è finita qui. La dirigenza juventina potrebbe infatti tentare anche un altro colpo last minute. Il nome caldo in questo senso è quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo.