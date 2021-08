Banconote rare, queste da 5 euro valgono una fortuna: come riconoscerle

Anche le banconote rare spesso possono essere vendute a peso d’oro. Queste da 5 euro valgono una fortuna

Il mondo del collezionismo non conosce limiti. Ci sono tantissime categorie che potrebbero farvi guadagnar cifre da capogiro, in particolare negli ultimi anni. L’esplosione di internet ha infatti dato una spinta importante all’intero settore, grazie alle centinaia di possibilità diverse di compravendita tra bacheche, social network e chi più ne ha più ne metta.

Oltre ai classici francobolli o alle monete, anche le banconote rare stanno ottenendo un successo sempre maggiore. Ce ne sono alcune da 5 euro che valgono cifre veramente molto importanti. Ecco come riconoscerle subito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Francobolli rari, questo vale 2 milioni di euro: potreste averlo voi!

Banconote rare, come riconoscere quelle da 5 euro più preziose

Se volete sapere quali banconote rare da 5 euro possono farvi fruttare di più, sappiate che ci sono alcuni dettagli in particolare da tenere d’occhio. Sono i numeri di serie posti sul retro delle banconote a dare infatti valore ad uno specifico pezzo.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Monete rare, questi centesimi valgono una fortuna: come riconoscerli

Questa codifica non avrà mai due numeri seriali uguali, ma ci sono alcune combinazioni che sono amatissime dagli appassionati. Per esempio una sequenza di numeri consecutivi 0123456789, che può far vendere una comune banconota da 5 euro anche a 100!