Apple ripara il tuo iPhone 12 gratuitamente: ecco cosa bisogna fare

iPhone 12 riparato gratuitamente da Apple? Non è uno scherzo. Il gigante di Cupertino ha lanciato un nuovo piano apposito

Se siete proprietari di un iPhone 12 o 12 Pro acquistato tra ottobre 2020 e aprile 2021, sappiate che avete diritto ad una riparazione gratuita da parte di Apple. Il gigante di Cupertino ha infatti individuato un glitch che dava problemi con l’audio durante le chiamate, e ha deciso di risolverlo agendo sulle componenti hardware.

Come si può leggere sul portale ufficiale di Apple, basta recarsi in un centro di riparazione autorizzato, in un Apple Store o contattare il Servizio Clienti per usufruire sin da subito del piano senza metter mano al portafogli.

iPhone 12 riparato gratis da Apple: ecco come

Se rientrate nei parametri sopraindicati, sappiate che potete sin da subito farvi riparare l’iPhone 12 direttamente da Apple senza alcun costo aggiuntivo. Il consiglio che vi dà il gigante di Cupertino è di effettuare un backup completo, così da evitare ogni rischio di perdita dei dati.

Il piano ha due anni di validità, e non va in alcun modo ad estendere la garanzia prevista da contratto. Se anche voi avete riscontrato problemi a livello di audio, usufruite già da ora della super iniziativa!