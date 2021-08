Le anticipazioni di Una Vita rivelano ai numerosi telespettatori diversi colpi di scena che cambieranno la trama della soap-opera.

La guerra tra Felipe e Genoveva continua a creare tensione ad Acacias 38 e a tenere incollati allo schermo i milioni di telespettatori che sono stati conquistati da questa soap-opera. Le anticipazioni di Una Vita, quelle relative agli episodi in onda da domenica 22 agosto a sabato 28 agosto 2021, segnalano che Javier Velasco aiuta la dark lady prendendo le difese della Salmeron in tribunale e mostrando interesse anche per altro. L’avvocato infatti ha preso il caso sia per vendicarsi contro Felipe, sia per stare accanto a Genoveva.

Felipe non riesce a rispondere efficacemente agli attacchi di Genoveva che ormai si è alleata con Javier Velasco. La Salmeron dimostra di avere un asso nella manica: i segreti di Laura. La dark lady di Acacias 38 inizia a tenere sotto ricatto la domestica, che non può fare altro che testimoniare a sfavore di Felipe!

Anticipazioni Una Vita, loschi piani e tradimenti: incredibile verità

Felipe si sente in colpa per la morte del figlio e si ubriaca. Il mattino dopo si ritrova nel letto accanto a Laura: la domestica gli chiede un confronto. L’avvocato reagisce in modo impulsivo e così quello che sarebbe dovuto essere un dialogo sfocia in una lite furibonda interrotta dall’arrivo di Genoveva. La ragazza confessa alla Salmeron che Felipe ha abusato di lei.

L’Alvarez Hermoso nega l’accusa ma Genoveva lo caccia di casa: il suo obbiettivo è quello di screditare suo marito tanto che informa le vicine di quanto è appena accaduto. La verità è un’altra: la Salmeron ha pagato profumatamente Laura per aver svolto questo compito: Genoveva è è disposta a tutto pur di passare per innocente e così continua a mettere in atto i suoi loschi piani e, questa volta, si ritrova a scrivere una lettera per l’Alvarez Hermoso, firmata Marcia.