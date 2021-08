Le anticipazioni di Beautiful rivelano ai numerosi telespettatori diversi colpi di scena che cambieranno la trama della soap-opera.

Beautiful, la soap ambientata a Los Angeles che vede come protagonista la famiglia Forrester – proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations -, è stata trasmessa per la prima volta nel 1987 negli States mentre in Italia tre anni più tardi, quindi nel 1990. Dopo 31 anni dalla prima puntata, Beautiful è ancora oggi la soap opera più seguita in Italia, con un numero di fedelissimi telespettatori che ogni giorno si aggira intorno ai 2.8/2.9 milioni fino a toccare punte di più di 3 milioni a puntata nella stagione invernale. Il motivo di tale successo è dovuto alla trama avvincente che ogni giorno si arricchisce di numerosissimi colpi di scena proprio come nel prossimo episodio in onda alle 14.05 su Canale5.

Anticipazioni Beautiful, amara scoperta: la famiglia è in pericolo

Le ultime anticipazioni di Beautiful rivelano che Liam affronterà John Finnegan e sembra che lascerà l’amaro in bocca ai telespettatori. Il giovane Spencer sarà furioso dopo aver scoperto che il nuovo marito di Steffy ha permesso a Sheila di entrare in casa.

La pericolosissima Carter fa ritorno a Los Angeles confessando a Finn di essere la sua madre biologica e da questo momento cambiano completamente le carte in tavola. Steffy racconta al marito gli orribili crimini commessi dalla dark lady in passato e gli chiede di farle una promessa.

Steffy pretende che Finn non permetta a Sheila di entrare nelle loro vite ma quando lei parte per un breve viaggio insieme a Hope, tornando a casa trova Finn e Sheila in salotto. La Carter tiene in braccio il suo bambino.

Liam accuserà Finn di aver tradito la fiducia di Steffy e insieme a luo anche Ridge accuserà il medico di aver messo in pericolo la loro famiglia facendo entrare Sheila in casa. Il Forrester e Liam saranno disposti a tutto pur di proteggere sia Steffy che i bambini.