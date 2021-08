Anna Tatangelo attaccata da una collega: “Mi scappa da ridere”

Anna Tatangelo attaccata da una collega poco prima di cominciare la sua nuova avventura: “Mi scappa da ridere”

Tra le poche novità della prossima stagione televisiva che sta per cominciare c’è la domenica pomeriggio su Canale 5. L’addio a Barbara D’Urso è stato un terremoto, anche se molto se l’aspettavano. e al suo posto arriveranno Anna Tatangelo nella prima parte, Silvia Toffanin nella seconda.

Se sulle doti come conduttrice della Toffanin, che proporrà una seconda versione di ‘Verissimo’ non ci sono dubbi, non così è per Lady Tata. Il suo sarà un debutto assoluto in tv con quel ruolo, ereditato un programma storico come ‘Scene da un matrimonio‘, con tutti i dubbi del caso.

Chi non conosce bene lei ma in compenso molto bene il programma, una volta nelle mani di Davide Mengacci, ha grossi dubbi che la cantante di Sora possa farcela. Lei è Patrizia Rossetti che dalle pagine della rivista ‘Nuovo’ ha manifestato le sue diffidenze: “A me scappa da ridere, perché onestamente quella del presentatore non è affatto una professione facile”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip, lo sfogo di una ex concorrente: “La situazione sta degenerando”

Anna Tatangelo attaccata da una collega: questa è la sua sfida più grande

La Rossetti, che invece fa questo mestiere da quasi 40 anni, è convinta che serva una lunga gavetta, un’esperienza che Anna Tatangelo così come Elodie che arriverà a ‘Le Iene’ non hanno. In fondo sono gli stessi dubbi che hanno anche altri, non solo all’esterno di Mediaset.

In ogni caso la conduttrice toscana dice di aspettarla al varco già alla prima puntata., perché in fondo non si può bocciare nessuno senza averlo visto. Ma la sua speranza è quella di vedere premiate giovani conduttrici vere e non improvvisate: “Meriterebbero davvero di fare il salto di qualità”.